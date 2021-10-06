مشروع أميركي طموح لاستكشاف الأوبئة المستقبلية

أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID:، الثلاثاء، مشروعا جديدا طموحا، مع بعض البلدان، للاستعداد للتهديدات الصحية المحتملة في المستقبل.ويطلق على المشروع الذي مدته خمس سنوات، اسم "اكتشاف مسببات الأمراض الناشئة واستكشافها- الأمراض الفيروسية حيوانية المنشأ"، حيث "سيعمل على تعزيز القدرة العالمية على اكتشاف وفهم مخاطر انتقال وانتشار الفيروسات من الحياة البرية إلى البشر والتي يمكن أن تسبب جائحة أخرى"، بحسب بيان للوكالة.وذكر البيان أن هذا المشروع "يأتي بعد أن أظهرت جائحة كورونا، كيف يمكن أن تهدد الأمراض المعدية المجتمعات وتنهي حياة الناس، وأن تفشي المرض لا يحترم الحدود الجغرافية ويمكن أن ينتشر بسرعة، مما يعرض الصحة والسلامة والأمن الاقتصادي للبلاد للخطر".وذكرت الوكالة في البيان أن "إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تركز على تعزيز الأمن الصحي العالمي، والتأهب الدولي للأوبئة، والمرونة الصحية العالمية".