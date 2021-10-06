واشنطن تقود جهودا دولية لمساءلة روسيا بشأن تسميم نافالني

قادت الولايات المتحدة، الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، جهودا دولية للضغط على روسيا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الولايات المتحدة، و44 دولة أخرى، قدمت أسئلة إلى روسيا بخصوص تسميم المعارض المسجون حاليا، أليكسي نافالني، على الأراضي الروسية العام الماضي.ويتزامن تقديم هذه الأسئلة مع الدورة الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي هيئة صنع السياسات المكونة من 41 عضوا ومكلفة بتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها.تسمح اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تضم عضوية كل من الولايات المتحدة، الدول الأطراف "بطلب توضيح بشأن أي مسألة تثير الشك فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية".وتطالب اتفاقية الأسلحة الكيميائية روسيا بتقديم ردها في غضون 10 أيام.ولطالما سعت الولايات المتحدة والعديد من أعضاء المجتمع الدولي للحصول على توضيح بشأن محاولة روسيا اغتيال نافالني بسلاح كيميائي في 20 اب 2020.وقالت وزارة الخارجية: "نظرا لوضعها كدولة طرف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن افتقار روسيا المستمر للشفافية والتعاون بشأن التسميم أمر مثير للقلق بشكل خاص".وأضافت أن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول، ويجب تحديد هوية أي شخص يستخدمها ومحاسبته".وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة توصلت إلى أن عملاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، سمموا نافالني في روسيا في أغسطس العام الماضي، باستخدام غاز أعصاب غير مجدول من مجموعة "نوفيتشوك" التي أجريت تجارب عليها خلال الحقبة السوفيتية، وأن "روسيا وحدها قامت بإجراء الأبحاث على تلك المواد الكيماوية وطورتها واستخدمتها".وكان نافالني قد عولج في ألمانيا قبل أن يعود إلى روسيا حيث قامت السلطات باعتقاله ويقبع اليوم في السجن.