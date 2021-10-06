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عربي-دولي
رئيس الوزراء الفلسطيني: المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة وإسرائيل تدمر هذه الجهود
Lebanon 24
06-10-2021
|
06:30
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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن "المجتمع الدولي يعمل مع فلسطين لإقامة دولتها، بينما تعمل إسرائيل على تدمير ممنهج لهذه الجهود عبر الاستيطان والاستيلاء على الأراضي".
وخلال استقباله رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في رام الله، لبحث تعزيز جهود البنك في فلسطين، قال اشتيه إن "المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بكافة مكوناتها على أرض الواقع، وإسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لهذه الجهود من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود، والقيود على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستغلال مواردنا الطبيعية".
وأضاف: "إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتشن عددا من الحروب علينا، سواء على الجغرافيا، أو السكان، أو المال، أو الرواية، الأمر الذي يجعل كافة الأوضاع غير مستقرة".
واستعرض الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة جائحة كورونا، وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، مطالبا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة.
المصدر:
روسيا اليوم
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