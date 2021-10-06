نصف الأطفال الأفغان دون سن الخامسة مهددون بـ"سوء التغذية"

توقعت منظمة "يونيسف" أن يعاني نصف أطفال أفغانستان دون سن الخامسة من سوء التغذية، وذلك جراء نقص حاد في إمدادات الطعام والغذاء.وقال نائب المدير التنفيذي للبرامج في اليونيسف، عمر أدبي، خلال زيارة إلى مستشفى للأطفال في العاصمة كابل: "هناك ملايين الأشخاص سوف يتضورون جوعاً، وهناك شتاء قادم، جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال تستعر"، وفقا لما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية.وذكرت امرأة من مقاطعة كونار أنها أحضرت طفلها البالغ من العمر 3 سنوات الذي يعاني من سوء التغذية الحاد إلى المستشفى.وقالت نرجس، التي رفضت الكشف عن اسمها الكامل، إن القتال بين طالبان وتنظيم داعش قد ترك آثارا مدمرة على المجتمعات المحلية بحسب ما ذكرت وكالة "اسوشيتد برس".وأوضحت مجلة "نيوزويك" أن المجتمع الدولي ما زال يراقب فيما إذا كانت طالبان ستفي بوعودها بشأن التسامح تجاه النساء والأقليات العرقية، ولكن الحركة فرضت قيودا على عمل النساء ولم تعيين أي وزيرة في الحكومة المؤقتة.واستمرت الاحتجاجات ضد سياسات طالبان تجاه النساء، إذ خرجت أمس الثلاثاء، تظاهرة في مدرسة خاصة في كابل شاركت فيها معلمات وطالبات حملن لافتات تقول "التعليم حق لنا".ونُظم الاحتجاج في داخل المدرسة لتجنب رد الفعل العنيف من جانب مسلحي طالبان، الذين حظروا مؤخرًا التظاهرات التي التي تنظم دون إذن من الحكومة المؤقتة.وتعاني أفغانستان، الدولة المعتمدة على المساعدات، من أزمة سيولة حيث لا تزال أصولها مجمدة في الدول الغربية مع توقف مدفوعات المنظمات الدولية التي كانت تمثل 75 في المائة من إنفاق الدولة مؤقتًا.