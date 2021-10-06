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سعيد يدعو بودن إلى التسريع في تشكيل الحكومة

Lebanon 24
06-10-2021 | 07:30
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دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن رمضان، إلى التسريع في تشكيل الحكومة.
وأكد سعيد خلال استقباله المكلفة بتشكيل الحكومة، أمس الثلاثاء، بقصر قرطاج، للاطلاع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، أكد على ضرورة التسريع في ذلك، للعمل على تلبية آمال الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته.

وكان الرئيس التونسي قد كلف نجلاء بودن رمضان يوم 28 سبتمبر الماضي، بتشكيل الحكومة، وذلك في ظل أزمة سياسية وإجراءات استثنائية تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وتعليق فصول من الدستور.
المصدر: روسيا اليوم
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