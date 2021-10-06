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روسيا تدعو الولايات المتحدة للتخلص من ترسانتها الكيميائية

Lebanon 24
06-10-2021 | 08:00
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دعت روسيا الولايات المتحدة للتخلص من أسلحتها الكيميائية، وأكدت في نفس الوقت التزام موسكو باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، اليوم الأربعاء، إن روسيا ملتزمة باتفاقياتها حول الأسلحة الكيميائية، التي تم توقيعها سنة 2017، ودمرت جميع مخزوناتها من هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن ذلك موثق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفتت إلى أنه في المقابل لا تزال الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقم بذلك ولم تتخلص من ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيماوية.

وأضافت السفارة في بيانها: "ندعو واشنطن لاستكمال برنامج نزع السلاح الكيميائي في أسرع وقت ممكن والوفاء بالالتزامات الدولية لجعل العالم في مأمن من الاستخدام المحتمل لهذا النوع من الأسلحة".

كما نفت السفارة صحة الاتهامات الموجهة لروسيا باستخدام أسلحة كيماوية، وتسميم الناشط أليكسي نافالني، وقالت إن هذه الادعاءات ترافقت منذ الساعات الأولى مع "حملة دعائية عنيفة".
 
المصدر: روسيا اليوم
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