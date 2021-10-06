بعد خطوات كوريا الشمالية نحو تحسين علاقتها مع"الجنوبية".. هل تكون الولايات المتحدة وجهتها التالية ؟

بعد ما يقارب العامين من العزلة الدولية التي تفاقمت بسبب الإغلاق الشديد للوباء، تلمح كوريا الشمالية إلى أنها قد تكون أخيرًا جاهزة للحوار، لكن ليس مع الولايات المتحدة.وبحسب وكالة "صوت أميركا"، فقد اتخذت كوريا الشمالية هذا الأسبوع خطوات أولية نحو تحسين علاقاتها مع كوريا الجنوبية. وأشار المسؤولون الكوريون الشماليون أيضًا إلى أن تحركات أكبر قد تكون مقبلة، بما في ذلك قمة أخرى بين كبار قادة البلدين ومحادثات بشأن إنهاء حالة الحرب الرسمية بينهما، واستعادة الخطوط الساخنة التي تهدف إلى إدارة التوترات بين الكوريتين.إن حكومة كوريا الجنوبية ذات الميول اليسارية، والتي حاولت لمدة عامين إقناع كوريا الشمالية بالعودة إلى المحادثات، متفائلة بحذر. وقالت وزارة التوحيد في سيول، التي تتولى العلاقات مع كوريا الشمالية، إنها تعتقد أن قرار بيونغ يانغ بإعادة فتح الخطوط الساخنة سيؤمن الدعم لفترة ممتدة من العلاقات الودية عبر الحدود.وحتى اللحظة، لم تقدم كوريا الشمالية أي مؤشر على رغبتها في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. رفضت كوريا الشمالية أو تجاهلت العروض الأميركية شبه اليومية لإجراء محادثات دون شروط مسبقة. في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الدعوات الأميركية ووصفها بأنها إلهاء "ماكر" يهدف إلى إخفاء العداء الأميركي.وفقاً للعديد من المحللين، يبدو أن استراتيجية كوريا الشمالية تقوم على مواصلة الضغط على كوريا الجنوبية للانفصال عن الولايات المتحدة، حليفتها في المعاهدة. لطالما أرادت كوريا الشمالية من كوريا الجنوبية تقديم مساعدة اقتصادية من خلال استئناف المشاريع بين الكوريتين.من وجهة نظر كوريا الشمالية، قد يكون الآن هو الوقت المثالي لمضاعفة الضغط على رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، الذي بات في الأشهر الأخيرة من ولايته. وقال دويون كيم، المتخصص في شؤون كوريا: "تستغل بيونغ يانغ يأس مون لترك إرث سلام كوري قبل شهر آذار".عقد مون ثلاث قمم مع كيم جونغ أون في عام 2018. وساعدت الاجتماعات في تمهيد الطريق لقمم كيم مع رئيس الولايات المتحدة آنذاك، دونالد الطريق. عندما انهارت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في عام 2019، غضب الشمال أيضًا من سيول، مما أدى بشكل أساسي إلى تجميد طموحات مون للسلام.على الرغم من أن مون قال منذ ذلك الحين إنه منفتح على إحياء المشاريع الاقتصادية عبر الحدود، إلا أن حكومته مُنعت من القيام بذلك بسبب العقوبات الأميركية والدولية، التي تم فرضها بسبب برنامج الأسلحة النووية غير المشروع لكوريا الشمالية.ربما تحاول كوريا الشمالية أيضًا التأثير على السياسة الكورية الجنوبية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن جهود مون للسلام، على الرغم من توقفها، تحظى بشعبية كبيرة بين الكوريين الجنوبيين، الأمر الذي قد يساعد حزبه الديمقراطي الحاكم في الانتخابات. وقال ليف إريك إيزلي، الاستاذ المحاضر في جامعة إيها في سيول:"يمكن أن تعطي قمة مون - كيم الأخيرة مبررًا لحزب مون الحاكم للتصديق على اتفاقية الشمال والجنوب لعام 2018 في الجمعية الوطنية بالبلاد لحصر الإدارة المقبلة ضمن سياسات مؤيدة للمشاركة المستمرة".بالطبع ، ليس هناك ما يضمن أن كوريا الشمالية ستسمح للمحادثات بالتقدم إلى هذا الحد. كما أعادت كوريا الشمالية فتح الخطوط الساخنة بين الكوريتين في تموز، قبل قطعها بعد حوالي أسبوعين عندما مضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدما في التدريبات العسكرية السنوية المشتركة التي تعتبرها بيونغ يانغ بمثابة استفزاز.وقد دفع هذا النوع من السلوك بعض المحللين الأميركيين إلى استنتاج أن كوريا الشمالية قد لا تريد علاقات أفضل مع الجنوب على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، يبدو أن كوريا الشمالية تستخدم التواصل الدبلوماسي الدوري لكسب الوقت لتعزيز برنامجها النووي، وفقًا لسيدني سيلر، كبير ضباط المخابرات الأميركية في كوريا الشمالية.يرى عدد متزايد من المحللين في واشنطن وسيول أوجه تشابه بين سياسة بايدن تجاه كوريا الشمالية ونهج "الصبر الاستراتيجي" للرئيس السابق باراك أوباما. خلال رئاسة الأخير، أجرت كوريا الشمالية أربع تجارب نووية وأكثر من 50 عملية إطلاق صاروخية.يتغاضى المسؤولون الاميركيون عن تلك الانتقادات. وقال مارك لامبرت، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون اليابان وكوريا، إن اللوم النهائي للمأزق يقع على عاتق كوريا الشمالية. وتابع قائلاً: "إذا تمكنا من الجلوس مع كوريا الشمالية واكتشاف ما يريدونه والتوقف عن التخمين، أعتقد أنه يمكننا إحراز بعض التقدم. لكن مرة أخرى، ومن وجعة نظر شخصية، من الخطأ أن تتفاوض مع نفسك".وردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة بايدن قد أظهرت استعجالا كافيا بشأن قضية كوريا الشمالية ، أجاب لامبرت: "نحن جادون في هذا الأمر. إنه فقط ، ماذا تريد منا أن نفعل؟ هل نقول فقط أنا هنا للتفاوض؟ لا يمكنك فعل ذلك. يجب أن يكون الطرف الآخر على استعداد لمقابلتك".