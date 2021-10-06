عربي-دولي

ألمانيا: مداهمة ما يشتبه بأنها شبكة إسلامية لغسل الأموال حولت أموالا إلى سوريا

Lebanon 24
06-10-2021 | 08:30
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نفذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 3 ولايات، فيما له صلة بشبكة غسل أموال مشتبه بها، والتي يزعم أنها "حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا".

وقالت شرطة دوسلدورف اليوم الأربعاء، إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم شارك فيها أكثر من ألف من أفراد الشرطة، وتمت في ولايات شمال الراين- وستفاليا وساكسونيا السفلى وبريمن.

وأوضحت الشرطة أن "هذا النشاط جزء من تحقيق فيما يسمى بشبكة "الحوالة" والتي يعمل فيها أفراد لا بنوك كوسطاء لتحويل الأموال وهذا النظام يستخدم بشكل واسع في الدول الإسلامية".

من جهتها قالت محطة "دبليو دي أر" العامة الألمانية إن الشبكة التي تخضع للتحقيق يشتبه في أنها "حولت أكثر من 100 مليون يورو (111 مليون دولار) من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسوريا، حيث قد يتم استخدام جزء منها في تمويل الجماعات المسلحة".

(أسوشيتد برس)
المصدر: اسوشييتد برس
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