صفارات الإنذار تدوي في عموم روسيا

تجري في روسيا اليوم تجربة الانذار المبكر وصفارات الإنذار لاختبار الجاهزية.



وكل منطقة بحسب توقيتها المحلي ستدوي صفارات التحذير وينقطع الراديو لبث تحذير مجدول عند الساعة ١٠:٤٥.

(سبوتنيك)