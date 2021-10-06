عربي-دولي

صفارات الإنذار تدوي في عموم روسيا

Lebanon 24
06-10-2021 | 11:00
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تجري في روسيا اليوم تجربة الانذار المبكر وصفارات الإنذار لاختبار الجاهزية.

وكل منطقة بحسب توقيتها المحلي ستدوي صفارات التحذير وينقطع الراديو لبث تحذير مجدول عند الساعة ١٠:٤٥.
 
(سبوتنيك)
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