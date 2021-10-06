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عربي-دولي
فوضى في مطار هيثرو بعد تعطل بوابات إلكترونية
Lebanon 24
06-10-2021
|
11:30
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شهد مطار هيثرو البريطاني، حالة من الفوضى إثر اضطرار عدد كبير من المسافرين للانتظار حوالي 4 ساعات عند البوابتين 3 و5 إثر تعطل بوابات إلكترونية للمرة الثانية في غضون أسبوعين.
وقال متحدث باسم هيثرو لـ MailOnline إن البوابات الإلكترونية تعطلت بسبب مشكلة على مستوى الأنظمة، مؤكدا أنه تم إعادة تشغيلها، مشيرا إلى أن إدارة المطار "على دراية بمشكلة تؤثر على البوابات الإلكترونية، التي تدريها قوات حرس الحدود".
هذا وتعطلت بوابات جوازات السفر ذاتية الخدمة في العديد من مطارات المملكة المتحدة الرئيسية بما في ذلك هيثرو ومانشستر وستانستيد وإدنبره قبل أقل من أسبوعين، مما تسبب في تأخير عدة ساعات في الرحلات. وقال المسؤولون إن الانقطاع سببه "عطل في الأنظمة".
المصدر: روسيا اليوم
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