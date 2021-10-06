عربي-دولي

فوضى في مطار هيثرو بعد تعطل بوابات إلكترونية

Lebanon 24
06-10-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-871966-637691380927003656.jpg
Doc-P-871966-637691380927003656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد مطار هيثرو البريطاني، حالة من الفوضى إثر اضطرار عدد كبير من المسافرين للانتظار حوالي 4 ساعات عند البوابتين 3 و5 إثر تعطل بوابات إلكترونية للمرة الثانية في غضون أسبوعين.

وقال متحدث باسم هيثرو لـ MailOnline إن البوابات الإلكترونية تعطلت بسبب مشكلة على مستوى الأنظمة، مؤكدا أنه تم إعادة تشغيلها، مشيرا إلى أن إدارة المطار "على دراية بمشكلة تؤثر على البوابات الإلكترونية، التي تدريها قوات حرس الحدود".

هذا وتعطلت بوابات جوازات السفر ذاتية الخدمة في العديد من مطارات المملكة المتحدة الرئيسية بما في ذلك هيثرو ومانشستر وستانستيد وإدنبره قبل أقل من أسبوعين، مما تسبب في تأخير عدة ساعات في الرحلات. وقال المسؤولون إن الانقطاع سببه "عطل في الأنظمة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-10-06
16:00 | 2021-10-06
15:30 | 2021-10-06
15:00 | 2021-10-06
14:30 | 2021-10-06
14:00 | 2021-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website