لابيد يلتقي بلينكن في واشنطن الأسبوع القادم.. وإيران على رأس الأجندة

أكدت إسرائيل أن وزير خارجيتها يائير لابيد سيجري محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن الأسبوع القادم.وقال مكتب لابيد اليوم الأربعاء إن زيارته إلى الولايات المتحدة ستستغرق من 12 حتى 14 تشرين الأول وستشمل اجتماعا مع بلينكن، دون شرح المزيد من التفاصيل.وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي أن بلينكن دعا لابيد لزيارة واشنطن في تشرين الأول.وعقد آخر لقاء بين الوزيرين في روما بحزيران الماضي.وأفاد موقع "والا" العبري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن زيارة لابيد القادمة ستتركز على الملف الإيراني، وسط توقعات باستئناف المفاوضات النووية في فيينا في غضون الأسابيع القادمة.