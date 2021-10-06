عربي-دولي

روسيا تختبر سفينة عسكرية أخرى طوّرتها لأسطولها الحربي

Lebanon 24
06-10-2021 | 13:30
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سفينة عسكرية جديدة بنيت لصالح الجيش ستخضع لاختبارات أولية قريبا.

وقال بيان صادر عن الخدمة "قام الخبراء والفنيون في مصنع آمور الروسي مؤخرا بوضع سفينة Rezki العسكرية الجديدة في وحدة القطر Zeya وأرسلوها إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للمصنع في فلاديفوستوك، وفي القاعدة ستخضع السفينة لاختبارات الإرساء".

وأضاف البيان "ستبدأ الاختبارات فور وصول السفينة إلى القاعدة، جميع الأعمال التي تتعلق بالسفينة تجري وفق المخطط الزمني الموضوع، وإذا سارت الأمور على ما يرام فمن المفترض أن تخضع السفينة لعدة اختبارات وتسلم بعدها لسلاح البحرية الروسي عام 2022".

وتعتبر Rezki رابع سفينة حربية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380، وبدأ العمل على بنائها عام 2016، وكانت الخطط الأولية تقضي بتسليمها لأسطول المحيط الهادئ الروسي عام 2020، لكن العملية تأجّلت حتى عام 2022.
 
ويبلغ طول كل سفينة من السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 20380 نحو 100م، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.
المصدر: روسيا اليوم
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