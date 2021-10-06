عربي-دولي

لافروف يعلق على أداء مراسل إيراني خلال مؤتمر صحفي مع عبد اللهيان

Lebanon 24
06-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-872012-637691440273900651.jpg
Doc-P-872012-637691440273900651.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على تصرف أحد المراسلين الإيرانيين أثناء المؤتمر الصحفي المشترك.

وخلال المؤتمر الذي عقده كل من لافروف وعبد اللهيان، وتحديدا خلال إجابة وزير الخارجية الروسي على سؤال وجه له من قبل أحد الصحفيين، بدأ مراسل إحدى القنوات التلفزيونية الإيرانية بتسجيل تعليقه حول حيثيات المؤتمر على الكاميرا خلال انعقاد المؤتمر.

وعلق وزير الخارجية الروسي على أداء الصحفي طالبا عدم القيام بالتسجيل الصوتي خلال انعقاد المؤتمر لأن ذلك يسبب "تداخلا" (تداخل في الأصوات).
 
وخاطب وزير الخارجية الصحفيين، قائلا: "عندما نجيب على الأسئلة، يرجى التفضل بعدم إجراء مقابلات (بث مباشر على الكاميرا- ستاند)، كما يفعل بعض المراسلين الآن".
 
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن كل من موسكو وطهران اتفقتا على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في إيران، في أقرب وقت ممكن.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-10-06
16:00 | 2021-10-06
15:30 | 2021-10-06
15:00 | 2021-10-06
14:30 | 2021-10-06
14:00 | 2021-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website