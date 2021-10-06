عربي-دولي

الخارجية الإيرانية تصف علاقة بلادها بدولة خليجية بـ"النموذجية"

Lebanon 24
06-10-2021 | 15:30
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وصف نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري كني، العلاقات بين بلاده ودولة خليجية بـ"النموذجية".

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريح علي باقري كني جاء خلال مباحثاته بالعاصمة العمانية، مسقط، اليوم، مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، والتي أكد من خلالها أن الحكومة الإيرانية الجديدة تنتهج سياسة تعزيز التعاون مع دول الجوار. 
 
وبدوره، أكد وزير خارجية سلطنة عمان أن العلاقات بين بلاده وطهران، قائمة على مبدأ الثقة المتبادلة، واصفا إيران بأنها دولة محورية في المنطقة، حيث استعرض باقري كني والبوسعيدي سبل رفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات كافة، خاصة المجال الاقتصادي، في وقت استعرضا آخر التطورات الإقليمية. 

سبق للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن صرح، غير مرة، بأن الحوار وتبادل الأفكار مع الجيران تعد أولوية الدبلوماسية لحكومته، وهو ما أكده في أول اتصال أجراه مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى.
المصدر: سبوتنيك
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