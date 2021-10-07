تركيا تصادق على اتفاق باريس للمناخ لتصبح آخر دولة في "G20" تفعل ذلك

أقر البرلمان التركي، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية باريس للمناخ لتصبح تركيا آخر دولة في مجموعة "G20" تقوم بذلك.

ووافق البرلمان التركي على مشروع القانون بشأن المصادقة على اتفاق باريس للمناخ بالإجماع في تصويت شارك فيه 353 عضوا.

وتبنت الأمم المتحدة اتفاق باريس للمناخ عام 2015 ليعلن الهدف المتمثل في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومنع ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية السنوية على الكوكب بحلول عام 2100 بواقع أكثر من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، واتخاذ تدابير للحفاظ على الاحترار في حدود 1.5 درجة.

ووقعت تركيا على الاتفاق في نيسان 2016، لكنها تجاهلته لسنوات بسبب ما اعتبرته إجحافا في مسؤولياتها في إطار الوثيقة.

وفي خطابه يوم 22 ايلول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستصادق بعد شهر على اتفاق باريس للمناخ بعد عرضه على البرلمان الذي يحظى فيه حزبه بالأغلبية.