برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان

أكدت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان ماري إيلين ماكغرورتي أن الأزمة الإنسانية في هذا البلد تتفاقم بوتيرة وسرعة قياسيتين، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم.وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع صحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك، قالت ماكغرورتي "إنها المرة الأولى التي أشهد فيها أزمة كهذه تتفاقم بوتيرة ونطاق" بهذا الحجم.وأضافت: "كانت هناك أزمة إنسانية بأبعاد لا تصدق" قبل استيلاء "طالبان" على السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي، وكانت تطال نحو 18 مليون شخص.وأشارت إلى أن هذه الأزمة "آخذة في التفاقم وتزداد سوءا"، موضحة أن برنامج الأغذية العالمي بصدد إعادة تقييم معطياته.