عربي-دولي

الولايات المتحدة تنشر قاذفتين استراتيجيتين في أوروبا

Lebanon 24
07-10-2021 | 01:30
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أعلنت القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأميركية عن نشر قاذفتين استراتيجيتين من نوع B-1B Lancer في قاعدة "فارفورد" في بريطانيا.
وأكدت القيادة في بيان لها، يوم الأربعاء، أن القاذفتين مع المعدات والكوادر من قاعدة "دايس" الجوية في تكساس وصلتا إلى قاعدة "فارفورد" للقوات الجوية الملكية البريطانية في انجلترا لأداء المهمة المقررة للمجموعة العملياتية من القاذفات.
 
وأشارت القيادة الأميركية إلى أنها تنفذ مثل هذه العمليات منذ عام 2018 بمشاركة قاذفات B-1B Lancer وB-52H Stratofortress وB-2 Spirit، مضيفة أن تلك العمليات والتدريبات المشتركة مع الحلفاء في الناتو تعزز "القدرات على التصدي للتحديات ومواجهة خصومنا على المستوى العالمي".
المصدر: روسيا اليوم
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