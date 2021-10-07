عربي-دولي

ألمانيا تجري أكبر عملية لإعادة "داعشيات" وأطفالهن منذ عامين

Lebanon 24
07-10-2021 | 02:00
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أعلنت ألمانيا عن إعادة 23 طفلا و8 نساء ممن انضممن لصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، من شمالي سوريا، في أكبر عملية من نوعها تنفذها برلين منذ عام 2019.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان له، إن "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم، أما الأمهات فسيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها".
وأضاف أن "عددا كبيرا منهن وضع في السجن بعد وصولهن إلى ألمانيا".
المصدر: روسيا اليوم
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