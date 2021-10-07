عربي-دولي

إثيوبيا: نستغرب مناقشة مجلس الأمن قضية طرد المسؤولين الأمميين من بلادنا

Lebanon 24
07-10-2021 | 02:30
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قال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تسكي سيلاسي إن بلاده تستغرب مناقشة مجلس الأمن مسألة طرد مسؤولين أمميين من إثيوبيا، مضيفا أن هذه القضية "قرار سيادي".

وأضاف خلال اجتماع مجلس الأمن: "لا أريد إخفاء دهشتي من عقد هذا الاجتماع لمجلس الأمن.. نجد أنه من غير المفهوم لهذه الهيئة أن تناقش القرار الذي تمارسه دولة ذات سيادة في مجال القانون الدولي وامتيازها السيادي".

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت في وقت سابق 7 موظفين كبار في الأمم المتحدة "شخصيات غير مرغوب فيها" وطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة.

وقالت الخارجية الإثيوبية عبر "تويتر" إن طرد الموظفين رفيعي المستوى في المنظمة الأممية يأتي بدعوى "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".
المصدر: روسيا اليوم
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