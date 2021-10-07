أرملة رئيس هايتي: لن أتوقف حتى تحقيق العدالة

صرحت مارتين مويز، أرملة رئيس هايتي جوفينيل مويز، الذي تم اغتياله في تموز الماضي، بأنها لن تتوقف حتى "تحقيق العدالة" ومحاسبة قتلة زوجها.



والتقت مارتين مويز القاضي المشرف على التحقيقات في اغتيال زوجها، يوم الأربعاء، حيث أجابت عن أسئلته المتعلقة بالقضية في غضون عدة ساعات

وقالت للصحفيين في أعقاب اللقاء، إن "الجميع يقولون إن في بلادي لن نحصل على العدالة، وعلى الرغم من أن الناس يقولون لي ذلك، أنا سأبحث عن العدالة".