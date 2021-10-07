عربي-دولي

الكاظمي للعراقيين: اختاروا من يمثلكم بحرية

Lebanon 24
07-10-2021 | 08:30
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وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رسالة إلى العراقيين بشأن الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم الأحد المقبل.

وكتب على حسابه في تويتر، أن "مجلس النواب، أنهى فترته النيابية تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل 10 تشرين الأول".

وأضاف: "شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة".

وخاطب العراقيين قائلا: "اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية، اصنعوا التغيير بإرادتكم".
المصدر: روسيا اليوم
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