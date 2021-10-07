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حريق في ناقلة نفط في منطقة إيركوتسك الروسية

Lebanon 24
07-10-2021 | 09:30
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أصيب شخصان بحريق نشب في ناقلة النفط "سيميون ديجنيف" في منطقة مائية بنهر في منطقة إيركوتسك الروسية، وفقا لما ذكره مصدر من خدمة الطوارئ الروسية لوكالة "تاس".

ووفقا للمصدر فقد نشب حريق في الناقلة جراء اشتعال أبخرة نفطية، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين من طاقم الناقلة.

وأشار إلى أنه تم إسعاف المصابين، كما أنه لم يحدث تسرب نفطي من الناقلة، ولم تحدث تعديلات على مسار الناقلة.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية لمنطقة إيركوتسك مسألة وقوع الحادث.
المصدر: روسيا اليوم
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