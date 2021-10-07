روسيا ستدعو طالبان إلى محادثات دولية في موسكو

أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم، وفق ما نقلت عنه وكالت الأنباء الروسية، أن روسيا ستدعو حركة طالبان إلى محادثات دولية حول أفغانستان في موسكو في 20 تشرين الأول، كما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وردا على سؤال طرحه صحافيون روس على كابولوف هل يدعى ممثلون للحركة الإسلامية المتشددة التي سيطرت على الحكم في كابول منتصف آب، إلى مفاوضات تشمل الصين وإيران وباكستان والهند، أجاب بـ"نعم".