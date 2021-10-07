عربي-دولي

روسيا ستدعو طالبان إلى محادثات دولية في موسكو

Lebanon 24
07-10-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-872314-637692159681656998.jpg
Doc-P-872314-637692159681656998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم، وفق ما نقلت عنه وكالت الأنباء الروسية، أن روسيا ستدعو حركة طالبان إلى محادثات دولية حول أفغانستان في موسكو في 20 تشرين الأول، كما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وردا على سؤال طرحه صحافيون روس على كابولوف هل يدعى ممثلون للحركة الإسلامية المتشددة التي سيطرت على الحكم في كابول منتصف آب، إلى مفاوضات تشمل الصين وإيران وباكستان والهند، أجاب بـ"نعم".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2021-10-07
16:30 | 2021-10-07
16:09 | 2021-10-07
16:00 | 2021-10-07
15:30 | 2021-10-07
15:00 | 2021-10-07
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website