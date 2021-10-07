عربي-دولي

البرلمان الأوكراني يقيل رئيسه بأغلبية الأصوات

Lebanon 24
07-10-2021 | 11:00
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صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، بأغلبية مطلقة على قرار إقالة رئيسه ديمتري رازومكوف.

وذكرت "سبوتنيك" أن نواب حزب "خادم الشعب" التابع لرئيس البلاد بدؤوا بإجراءات استقالة رئيس مجلس النواب رازومكوف.

وأوضحت الكتلة البرلمانية أن سبب المبادرة هو أن الرئيس الحالي للرادا (البرلمان) لم يعد عضوًا في الفريق وتصرف بشكل مخالف لبرنامج الحزب.

وأعلن الحزب الحاكم في وقت سابق، أنه في حالة استقالة رازومكوف، سيتولى هذا المنصب نائبه الأول رسلان ستيفانتشوك، الذي تم انتخابه أيضًا لعضوية الـ "رادا" عن حزب "خادم الشعب".

ووفقًا للقانون، يمكن إقالة رئيس البرلمان الأوكراني من منصبه في أي وقت بناءً على طلبه، وكذلك على خلفية عدم الرضى عن عمله، بما في ذلك في حالة الإبعاد عن الجلسات العامة ثلاث مرات أو أكثر خلال جلسة عادية واحدة لمجلس النواب، أو لظروف أخرى تجعل من المستحيل عليه القيام بواجباته.

ويمكن تقديم الاقتراحات لإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه بمبادرة من 150 نائباً على الأقل من أصل 450 نائباً. ويتم اعتماد قرار الـ "رادا" بإقالة الرئيس من منصبه من خلال تصويت مفتوح بالاسم بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 226 صوتًا من النواب.
المصدر: سبوتنيك
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