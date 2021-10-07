عربي-دولي

قبل التصويت الخاص بساعات.. الصدر يوجه رسالة للقوات الأمنية العراقية

Lebanon 24
07-10-2021 | 13:30
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وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالة إلى القوات الأمنية العراقية قبل ساعات من التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية في البلاد.

وكتب على حسابه في تويتر: "غدا هو يوم التصويت الخاص للإخوة من قواتنا الأمنية البطلة والذين هم أول العاشقين للتغيير والإصلاح، لتعود هيبتهم وقوتهم، وللمعتقلين في السجون والنازحين في أرجاء العراق بسبب الإرهاب والظلم والسياسات الرعناء الراغبين بتغيير واقعهم المرير والخروج من الفساد إلى الاصلاح والعزة والامان".

وأضاف: "فحياهم الله جميعا، سائلا العلي القدير أن يوفقهم لإصلاح العراق وإنقاذه".
المصدر: روسيا اليوم
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