عربي-دولي

الدبيبة يبحث مع أمير قطر التعاون في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار

Lebanon 24
07-10-2021 | 14:30
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في الدوحة الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في العديد من المجالات.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، "تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار والاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في بناء مدينة رياضية جديدة".

وأكد الجانبان أن أي "تعاون استثماري اقتصادي ليبي قطري سيكون محل تشجيع ومتابعة من البلدين"، وفق البيان.

كما تطرق الجانبان إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا حيث أكد الأمير تميم أن "الدور القطري سيكون إيجابيا في الملف الليبي وداعم للانتخابات في موعدها متى طلب منا ذلك".

وأشار البيان إلى أن "الدبيبة وجه دعوة إلى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، المزمع عقده في نهاية شهر تشرين الأول".
 
وكان الدبيبة قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة الليلة الماضية، على رأس وفد يضم 35 شخصا من كبار المسؤولين في البلاد.
المصدر: روسيا اليوم
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