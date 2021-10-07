زوارق للحرس الثوري اعترضت سفينة حربية أميركية في الخليج





وبث التلفزيون الإيراني اليوم الخميس لقطات قال إنها صورت من أحد الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري، وتظهر سفينة تحمل العلم الأمريكي مع عدة أفراد على متنها، بينما يبدو أن الزورق السريع يطاردها.



يسمع في التسجيل صوت يقول بالفارسية: "استمر في مطاردتهم". ولم يذكر التقرير متى وقعت المواجهة. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن زوارق للحرس الثوري اعترضت سفينة تابعة للبحرية الأميركية في مياه الخليج، فيما نفى مسؤول عسكري أميركي علمه بوقوع أي حادث من هذا القبيل مؤخرا.وبث التلفزيون الإيراني اليوم الخميس لقطات قال إنها صورت من أحد الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري، وتظهر سفينة تحمل العلم الأمريكي مع عدة أفراد على متنها، بينما يبدو أن الزورق السريع يطاردها.يسمع في التسجيل صوت يقول بالفارسية: "استمر في مطاردتهم". ولم يذكر التقرير متى وقعت المواجهة.

من جهته، قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ومقره البحرين، إنه ليس على علم بأي "تفاعل غير آمن" من هذا النوع مع إيران خلال اليومين الماضيين.

والتقرير الإيراني يعتبر الأول من نوعه في الشهور الأخيرة.



وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن سفينة عسكرية تابعة لها أطلقت أعيرة نارية تحذيرية خلال اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في مياه الخليج.



من جهته، أكد الحرس الثوري أنه أطلق عيارات تحذيرية ضد سبع سفن أميركية في مضيق هرمز.