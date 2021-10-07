تعليقا على تعيين دي ميستورا.. "البوليساريو" تتهم المغرب بتقويض ولاية الأمم المتحدة في الصحراء

أكدت جبهة "البوليساريو" أنها "أخذت علما" بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا أمميا خاصا لدى الصحراء الغربية، محذرة من أن ذلك يأتي على خلفية "تطورات بالغة الخطورة" في عملية السلام هناك.

وحملت "البوليساريو"، في بيان أصدرته أمس الأربعاء تعليقا على تعيين دي ميستورا، المغرب المسؤولية عن تقويض ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" وعن نسف نظام لوقف إطلاق النار و"إعلان الحرب من جديد على الشعب الصحراوي".واتهمت الجبهة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالصمت إزاء التواجد العسكري المغربي في المنطقة العازلة بالكركرات، مضيفة: "لن يكون من الممكن قيام أي عملية سلام حقيقية وذات مصداقية وقابلة للاستمرار وتخدم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب، في أعمالها غير القانونية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية".وشددت "البوليساريو" على أن السبيل الوحيد للمضي قدما نحو حل سلمي وعادل ودائم في النزاع يكمن في "تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية"، مبدية تطلعها في هذا الصدد إلى التواصل مع المبعوث الأممي الجديد بشأن الكيفية التي يعتزم بها المضي قدما في إطار أداء مهمته.