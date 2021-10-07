تونس.. إصابة 33 شخصًا في اصطدام قطارين

أفادت وسائل إعلام تونسية مساء يوم الخميس بأن 33 شخصًا أصيبوا في اصطدام قطارين بولاية بن عروس.وأكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة أن حادث اصطدام بين قطار الأحواز الجنوبية والقطار السريع القادم من سوسة وقع على مستوى محطة حي الرياض مقرين.وأفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية بأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم توجيه 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث وجار نقل المصابين للمستشفيات.