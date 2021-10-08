عربي-دولي

" عدا الأساسية"....لاتفيا تمنع الأشخاص غير المطعمين من ارتياد المحال

Lebanon 24
08-10-2021 | 00:00
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أعلن رئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز، أن مجلس إدارة الأزمات في البلاد قرر حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، والاستثناء الوحيد سيكون على السلع الأساسية.
وقالت كارينز في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس: "لن يتمكن الأشخاص الذين لم يحصلوا على شهادة التطعيم من كورونا من الذهاب إلى المحال للتسوق".
وأضاف: "الاستثناءات ستكون منافذ البيع بالتجزئة التي تحتوي على سلع أساسية، أي متاجر البقالة".
وحث كارينز مواطنيه على التحول إلى أسلوب العمل عن بعد، إن أمكن، مشيرا إلى أن المجلس ألزم جميع طلاب المدارس بارتداء الكمامات.
ومن المقرر أن توافق الحكومة على قرار المجلس يوم الجمعة، مع العلم أن 50% من السكان تلقوا جرعات اللقاح ضد "كوفيد – 19".
المصدر: روسيا اليوم
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