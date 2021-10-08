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عربي-دولي
بعد تقرير عن استخدامها طائرات مدنية لنقل الأسلحة... واشنطن تحذر إثيوبيا
Lebanon 24
08-10-2021
|
00:30
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حذر مسؤولون أميركيون إثيوبيا من أن واشنطن قد تفرض عقوبات عليها في حال تأكدت صحة التقرير حول استخدام طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية لنقل الأسلحة.
وقال مسؤول أميركي رفيع في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن "تلك الإدعاءات خطيرة للغاية، وذلك قد يشكل انتهاكا محتملا لاتفاقية شيكاغو (حول الطيران المدني الدولي). ويتعارض استخدام الطائرات المدنية لنقل المعدات العسكرية مع القواعد ويعرض طائرات الركاب حول العالم للخطر".
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تمتنع عن استخدام كافة الأدوات التي تمتلكها لوقف النزاع في إثيوبيا، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن النزاع.
وقال: "لدينا قدرات لفرض العقوبات ونحن مستعدون لاستخدامها والأدوات الأخرى المتوفرة دلينا ضد أولئك الذين يتسببون بإطالة أمد المأساة في تيغراي".
وأشار مسؤول آخر إلى أن البيت الأبيض يدرس ما جاء في التقرير، مضيفا أنه إذا كان ذلك صحيحا، فهذا "يثير القلق، وإن إثيوبيا تخاطر سعمة خطوطها الجوية الوطنية".
وكانت قناة "سي إن إن" قد أفادت يوم الأربعاء بأن السلطات الإثيوبية استخدمت طائرات الخطوط الجوية الوطنية لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا في الأشهر الأولى من النزاع في إقليم تيغراي الذي تسبب بأزمة إنسانية حادة.
وقالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إنها تلتزم التزاما كاملا بجميع القواعد الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بالطيران، ولم تنقل أي سلاح أو عتاد عسكري على متن طائراتها.
المصدر: روسيا اليوم
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