الأرجنتين.. إسقاط تهم عرقلة التحقيق في قضية تفجير المركز اليهودي عن الرئيسة السابقة

قضت المحكمة الأرجنتينية بإغلاق التحقيقات مع نائبة رئيس الجمهورية والرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في تهم عرقلة التحقيق في تفجير المركز اليهودي في بوينس آيرس عام 1994.وأشار قرار المحكمة إلى أن المحققين لم يعثروا على ما يدل على ارتكاب فرنانديز دي كيرشنر أي جرم أثناء توقيعها مذكرة تفاهم مع إيران، في الوقت الذي تشتبه فيه السلطات الأرجنتينية بتورط مسؤولين إيرانيين في التفجير.بدوره، قال المحامي توماس فاريني دوغان، الذي يمثل عائلات ضحايا العمل الإرهابية، إنه سيطعن بقرار المحكمة هذا.يذكر أن المدعي العام الأرجنتيني ألبرتو نيسمان وجه إلى كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ووزير الخارجية السابق هكتور تيمرمان في عام 2015 تهمة عرقلة التحقيق في القضية.