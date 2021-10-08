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الإفراج عن الشاهد الرئيسي في قضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات

Lebanon 24
08-10-2021 | 01:30
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قال حسين بنات، الشاهد الرئيسي في قضية اغتيال الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات بعد إفراج السلطة عنه، إن ما حصل معه أثناء وخلال اعتقاله كان محاولة اغتيال كما حدث مع ابن عمه نزار.

وأفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء يوم الخميس عن حسين بنات الشاهد الرئيسي في قضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات بعد نحو 10 أيام من اعتقاله من منزله ببلدة دورا جنوب الخليل. 
وذكرت العائلة في بيان لها في ذلك الوقت أن قوة من الأجهزة الأمنية اعتقلت حسين بنات، بعد مداهمة منزله في الخليل بعد منتصف الليل.

وأفاد عمار بنات بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت شقيقه حسين من منزله في المنطقة الجنوبية بالمدينة، وكان محتجزا لدى جهاز الأمن الوقائي.

ويعتبر حسين بنات شاهدا رئيسيا على تفاصيل اعتقال الأجهزة الأمنية لنزار من منزل للعائلة في المنطقة الجنوبية في الخليل وقتله عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وتتهم عائلة الشهيد نزار بنات السلطة بالمماطلة في محاسبة مرتكبي الجريمة، وتطالب بفتح تحقيق دولي للوصول إلى المسؤولين عنها.

وبدأت السلطة خلال شهر ايلول الحالي بمحاكمة 14 عنصرا من الأجهزة الأمنية، بتهمة المشاركة في اغتيال الناشط نزار بنات.
 
المصدر: روسيا اليوم
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