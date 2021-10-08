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غواصة نووية أميركية تصطدم بجسم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

Lebanon 24
08-10-2021 | 06:00
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كشف الجيش الأميركي، الخميس، عن حادثة اصطدام تعرضت لها غواصة نووية أميركية بجسم في المياه الدولية.

وقالت البحرية الأميركية في بيان إن الغواصة "يو إس إس كونتيكت" اصطدمت بجسم في الثاني من تشريت الاول الجاري في المياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف بيان البحرية أن الحادث لم يتسبب في إصابات خطيرة وأن الغواصة ظلت تعمل وفي حالة آمنة و مستقرة.

وأوضحت البحرية أن محطة الدفع النووي في الغواصة "يو إس إس كونتيكت" لم تتأثر جراء الحادث.

وأشار البيان إلى أن البحرية الأميركية تقيّم الضرر الذي لحق بالغواصة فيما يتم التحقيق في الحادث.
المصدر: الحرة
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