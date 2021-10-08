الخارجية الأميركية تعرب عن مخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، عن مخاوف أميركية بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، معربا عن دعم واشنطن لجهود القاهرة في تحقيق أهدافها في استراتجيتها لحقوق الإنسان.وأكد برايس، في مؤتمر صحفي، أن مساعدة وزير الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، التقت، الخميس، في واشنطن بأعضاء من فريق عمل مجموعة الحوار الدولي في مصر.ورحب برايس بهذه الزيارة و"بالفرصة لمناقشة المخاوف الموجودة حيال حقوق الإنسان في مصر"، مشيرا إلى أن الوفد ضم شخصين سماهما البرلمان المصري للمجلس القومي لحقوق الإنسان وهما رئيسه محمد أنور السادات والسفيرة مشيرة خطاب.وأشار برايس إلى أنه "لدى الولايات المتحدة مخاوف حيال حقوق الإنسان في مصر". وقال "أعربنا عن مخاوفنا هذه بشكل مباشر للسلطات المصرية وفي عدة مناسبات".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية "أن مثل هذه الاجتماعات يمكنها أن توفر سبلا مثمرة للانخراط حول هذه المخاوف وتظهر دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجيتها لحقوق الإنسان والتي أطلقت الشهر الماضي".وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين والحقوقيين.