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واشنطن تشدد على انتخابات حرة وعادلة لتحقيق التقدم في ليبيا

Lebanon 24
08-10-2021 | 05:00
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أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن انتخابات حرة وعادلة في ليبيا جزء من الجهود لتحقيق التقدم في ليبيا، وفق ما جاء في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة، نيد برايس.

وأكد برايس أن هدف الولايات المتحدة هو "تحقيق ليبيا سيدة مستقرة موحدة وآمنة من دون أي تدخل أجنبي وحكومة ديمقراطية تدعم حقوق الإنسان والتنمية وقادرة على محاربة الإرهاب في إطار حدودها".

وقال برايس في مؤتمره "لذلك زدنا تركيزنا الدبلوماسي على تحقيق التقدم بما في ذلك من خلال عمل الموفد الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند".

وتابع"نعرف أن انتخابات حرة وعادلة هي جزء من ذلك". وأضاف برايس أن "هناك حاجة ملحة للقادة الليبيين للتوصل إلى تسويات خلاقة حول إطار الانتخابات"، وأضاف "وكما شددنا في مؤتمر برلين في يونيو الماضي وجلسة مجلس الأمن الخاصة حول ليبيا في يوليو فإن المجتمع الدولي يتوقع إجراء الانتخابات الوطنية  بموجب خارطة الطريق التي تبناها منتدى الحوار الوطني الليبي وبموجب قرار مجلس الأمن.

وشدد برايس على أن إجراء انتخابات حرة وعادلة مهمة جداً بالنسبة لنا وأمر سنواصل العمل عليه وندعمه مع شركائنا في المجتمع الدولي  من أجل مساعدة الشعب الليبي على تحقيق طموحاته.

ورداً على سؤال للحرة حول تأخير الانتخابات البرلمانية حتى يناير وفصلها عن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في كانون الاول قال برايس "لا أعرف ما إذا كان لدينا موقف حيال ذلك".  

وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
المصدر: الحرة
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