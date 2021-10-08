انفجار بمصنع لمعالجة الغاز شرقي روسيا

وقع انفجار صباح اليوم الجمعة بوحدة فصل الغاز في مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي في مقاطعة آمور شرقي روسيا دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا أو إصابات.



وحسب وسائل إعلام روسية، فإن الدرجة العالية من أتمتة المصنع ساعدت في تفادي الإصابات، حيث لم يكن هناك عمال في موقع الانفجار، فيما غادر 2500 من عمال المصنع منطقة الحادث بأنفسهم وبطريقة منظمة بعد دوي صفير الطوارئ.

وتسبب الانفجار في حريق بلغت مساحته نحو 60 مترا مربعا وقامت فرق الإطفاء بإجماده في وقت لاحق.

وأسفر الحادث عن توقف عملية معالجة الغاز في المصنع مؤقتا، ويجري تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث، الذي لم يشكل، حسب التقارير، خطرا على بقية أجزاء المصنع والبلدات المجاورة.