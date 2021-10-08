عربي-دولي

انفجار بمصنع لمعالجة الغاز شرقي روسيا

Lebanon 24
08-10-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-872603-637692863166866411.jpg
Doc-P-872603-637692863166866411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع انفجار صباح اليوم الجمعة بوحدة فصل الغاز في مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي في مقاطعة آمور شرقي روسيا دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا أو إصابات.

وحسب وسائل إعلام روسية، فإن الدرجة العالية من أتمتة المصنع ساعدت في تفادي الإصابات، حيث لم يكن هناك عمال في موقع الانفجار، فيما غادر 2500 من عمال المصنع منطقة الحادث بأنفسهم وبطريقة منظمة بعد دوي صفير الطوارئ.
 
 وتسبب الانفجار في حريق بلغت مساحته نحو 60 مترا مربعا وقامت فرق الإطفاء بإجماده في وقت لاحق.
وأسفر الحادث عن توقف عملية معالجة الغاز في المصنع مؤقتا، ويجري تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث، الذي لم يشكل، حسب التقارير، خطرا على بقية أجزاء المصنع والبلدات المجاورة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2021-10-08
10:30 | 2021-10-08
10:00 | 2021-10-08
09:30 | 2021-10-08
09:00 | 2021-10-08
08:30 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website