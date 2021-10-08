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عربي-دولي
طالبان تعيّن محافظاً جديداً للبنك المركزي الأفغاني
Lebanon 24
08-10-2021
|
08:30
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عيّنت حكومة حركة طالبان محافظا جديدا للبنك المركزي في أفغانستان، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".
وتسلم شاكر جلالي مهامه رسميا، الجمعة، ليصبح أول محافظ للبنك المركزي الأفغاني منذ عودة طالبان إلى الحكم في شهر آب الماضي.
وقال وكيل وزارة الإعلام المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن تعيين جلالي "جاء بأوامر عليا من القيادة"، مشيرا إلى أنه "محافظ بالإنابة للبنك المركزي".
ويأتي تعيين جلالي في هذا المركز المهم، بوقت يواجه فيه البلد أزمة مالية واقتصادية طاحنة.
ويعاني آلاف الأفغان صعوبات في سحب ودائعهم المالية من البنوك، التي تشهد طوابير طويلة منذ سيطرة طالبان على السلطة.
كما يعاني عشرات آلاف الموظفين من تأخر رواتبهم، وسط تحذيرات من أزمة إنسانية وشيكة.
وألزمت حكومة طالبان المؤسسات العامة والخاصة باستخدام العملة الأفغانية في العقود والمعاملات النقدية والاقتصادية، وذلك بهدف دعم التنمية.
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