الجيش الأميركي يُنهي تجهيز الوحدة الأولى من بطاريات صواريخ "دارك إيغل"

أكمل الجيش الأميركي تسلمه أول بطاريات سلاح مضاد للصواريخ تفوق سرعته سرعة الصوت قبل يومين من الموعد النهائي.واستلمت الكتيبة الخامسة من الفيلق الأول في الجيش الأميركي المعدات الأولى للبطارية في آذار 2021، وتتكون من نموذجي تدريب، واختتمت عملية التسلم في 28 أيلول، حسب ما ذكر موقع "ديفينس نيوز" العسكري أمس الخميس.وقال روب سترايدر، المسؤول عن مشروع الجيش الفوق صوتي، إن هذا النظام يسمى "دارك إيغل" أو النسر الداكن.وتشتمل المعدات على مركزعمليات للبطارية، وأربع قاذفات متنقلة، وناقلات، وشاحنات ومقطورات معدلة تشكل المعدات الأرضية لسلاح الجيش فوق الصوتي بعيد المدى.وقال سترايدر إن المنظومة المعروفة تقنيا باسم "إف ايه 5-3" ستكتمل في السنة المالية 2023، لكنه لم يحدد- لدواع أمنية- متى ستدخل حيز التنفيذ.وأنجز الجيش قاعدة صناعية لهيكل انزلاق السلاح، لأن القطاع الخاص المحلي لم يصنع أبدًا سلاحًا تفوق سرعته سرعة الصوت.