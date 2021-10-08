تايوان: لا نسعى إلى مواجهة عسكرية

أعلنت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، اليوم الجمعة، أن بلادها لا تسعى إلى مواجهة عسكرية، لكنها ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن حريتها، وذلك في ظل زيادة التوتر مع الصين.ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات رئيسة تايوان التي قالت إن "تايوان لا تسعى إلى مواجهة عسكرية"، مضيفة: "نأمل في تعايش سلمي ومستقر يمكن التنبؤ به وتتبادل فيه المنفعة مع جيرانها، لكن تايوان ستفعل أيضا كل ما يلزم للدفاع عن حريتها وحياتها الديمقراطية".وتابعت تساي قائلة، إن "تايوان ستعمل مع الدول الأخرى في المنطقة لضمان الاستقرار".وأضافت: "تايوان ملتزمة تماما بالتعاون مع الأطراف الإقليمية لمنع نشوب صراع مسلح في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وفي مضيق تايوان".يذكر أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وتتصدى بقوة لأي محاولات دبلوماسية للاعتراف بالجزيرة كدولة مستقلة.