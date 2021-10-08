كلامٌ أميركي بارز بشأن السودان.. هذه تفاصيله





وذكرت السفارة الأميركية في بيان، أن زانا الذي زار السودان بين 6 و8 أكتوبر، شدد كذلك على أهمية أن يدعم الجيش السوداني "انتقال السودان إلى الديمقراطية".



وأضافت السفارة أن زانا التقى قائد القوات البرية السودانية الفريق عصام محمد حسن كرار، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش أيضاً مستقبل العلاقات العسكرية الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان.



وتفجرت أزمة سياسية في بين المكون العسكري في مجلس السيادة وأطراف في الحكومة الانتقالية، بعد انقلاب عسكري فاشل في 21 أيلول الفائت، أدى لتعليق الاجتماعات المشتركة على مستوى البرلمان المؤقت بوجه الخصوص.



وزار المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان الخرطوم بين 28 أيلول و1 تشرين الأول، في أعقاب تفجر الخلاف، للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الانتقال السياسي بالسودان، والذي يمثل "فرصة واحدة في الجيل لتحقيق الديمقراطية" بحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية.



والتقى فيلتمان برئيس الحكومة عبد الله بحمدوك وأعضاء من حكومته، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأعرب عن التزام بلاده بدعم العملية الانتقالية في السودان سياسياً واقتصادياً. لكنه أكد أن الدعم الأميركي يعتمد على التزام السودان بالوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 واتفاق جوبا للسلام في 2020.



تعثر الشراكة قالت السفارة الأميركية بالخرطوم الجمعة، إن قائد قوة المهام الأميركية المشتركة بالقرن الإفريقي، ويليام زانا، أكد لمسؤولين عسكريين سودانيين أهمية "دعم القوات المسلحة السودانية للحكومة الانتقالية بقيادة مدنية".وذكرت السفارة الأميركية في بيان، أن زانا الذي زار السودان بين 6 و8 أكتوبر، شدد كذلك على أهمية أن يدعم الجيش السوداني "انتقال السودان إلى الديمقراطية".وأضافت السفارة أن زانا التقى قائد القوات البرية السودانية الفريق عصام محمد حسن كرار، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش أيضاً مستقبل العلاقات العسكرية الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان.وتفجرت أزمة سياسية في بين المكون العسكري في مجلس السيادة وأطراف في الحكومة الانتقالية، بعد انقلاب عسكري فاشل في 21 أيلول الفائت، أدى لتعليق الاجتماعات المشتركة على مستوى البرلمان المؤقت بوجه الخصوص.وزار المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان الخرطوم بين 28 أيلول و1 تشرين الأول، في أعقاب تفجر الخلاف، للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الانتقال السياسي بالسودان، والذي يمثل "فرصة واحدة في الجيل لتحقيق الديمقراطية" بحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية.والتقى فيلتمان برئيس الحكومة عبد الله بحمدوك وأعضاء من حكومته، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأعرب عن التزام بلاده بدعم العملية الانتقالية في السودان سياسياً واقتصادياً. لكنه أكد أن الدعم الأميركي يعتمد على التزام السودان بالوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 واتفاق جوبا للسلام في 2020.

وكان رئيس الوزراء السوداني أقر في بيان مساء الأربعاء، بتعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة، في تصريح هو الأول من نوعه.



وقال حمدوك خلال لقاء مع وفد المجلس المركزي القيادي لائتلاف الحرية والتغيير الذي يتقاسم السلطة مع الجيش منذ إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير، إنه أطلع الوفد على لقاء اللجنة الوزارية التي كونها مع رئيس مجلس السيادة من أجل مناقشة قضية شرق السودان في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة.



وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن لقاء حمدوك بالمجلس المركزي، كان بهدف إيجاد حلول للأزمات التي تحيط بالعملية الانتقالية.



"بلد نحو الهاوية"

وانتقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المكون المدني في مجلس السيادة الخميٍس، قائلاً إن الأزمة الراهنة بينت أن "طموح المدنيين في الكراسي"، بينما تفكير العسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها بحسب تصريحات نقلتها عنه صحيفة "السوادني".



وشدد على أن "تصوير ما يحدث الآن بسبب قرب تسليم المجلس السيادي للمدنيين كذب وعيب ولا نتحدث عن كراس في ظل بلد تمضي نحو الهاوية".



وأكد حميدتي التمسك بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، قائلاً "لن نسلم الشرطة والجهاز إلا إلى حكومة منتخبة"، وأشار إلى أن نحو 11 ألف شرطي قدموا استقالاتهم بسبب ضعف المرتبات.



وأوضح حميدتي أنه "لم نناقش تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وليس ضمن أجندتنا في الوقت الراهن لأن الأمر سابق لأوانه".