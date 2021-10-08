انتشال عدة أشخاص من تحت أنقاض مبنى منهار في جورجيا

قالت قناة "بيرفيلي" التلفزيونية، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال فتى قاصر ورجل، من تحت أنقاض مبنى سكني منهار في باتومي بجورجيا، وتم نقلهما إلى المستشفى.ووفقاً للقناة التلفزيونية، فقد تم العثور على رجل آخر مصاب بجروح طفيفة، مشيرة إلى أنه وقعت تحت أنقاض المبنى، حوالى 10 سيارات.وفي وقت لاحق، ذكرت قناة "روستافيلي 2"، أن رجال الإنقاذ انتشلوا من تحت الأنقاض، طفلا رضيعا وتم نقله إلى المستشفى.