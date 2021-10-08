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بوريل: قرار أستراليا بشأن الغواصات "عقلاني"

Lebanon 24
08-10-2021 | 06:51
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قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن القرار الذي اتخذته أستراليا في ما يتعلق بصفقة الغواصات كان "عقلانياً".

وأضاف خلال منتدى في مدريد، أن أستراليا "قررت تعزيز العلاقات العسكرية مع من يستطيع تأمين أكبر قدر من الحماية لها"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية. 

واندلعت أزمة الغواصات منتصف أيلول الماضي، حين أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن قيام تحالف استراتيجي جديد مع أستراليا والمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في سياق التصدي للصين الذي يتصدر أولوياته، مستثنياً فرنسا التي لديها أيضاً مصالح في المنطقتين. 

ومع قيام هذه الشراكة التي أطلق عليها اسم "أوكوس"، فسخت أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات فرنسية قيمته أكثر من 60 مليار دولار، واستبدلته بعقد شراء غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي، ما أثار غضب باريس وتسبب بأزمة قلما حدثت، تمثلت أولاً باستدعاء سفيري فرنسا في البلدين وتصريحات فرنسية عالية اللهجة.

محادثات أميركية فرنسية
وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالقيام بخطوات لإعادة الثقة، وتوجه وزير خارجيته الأسبوع الماضي إلى باريس في محاولة لـ"استعادة الثقة"، ولكنه وجد "فتوراً" في الاستقبال، في حين أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأربعاء، أن الأزمة مع واشنطن "لم تحلّ" رغم المحادثات "المثمرة والجوهرية".

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، في أعقاب لقاء نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: "رغم إجراء محادثات جوهرية مع كبار المسؤولين الأميركيين، فإن الخلاف مع واشنطن مازال جدياً ولم يُحلّ بعد".

وتابع: "الأزمة خطيرة، ولم يتم حلها بمجرد استئناف الحوار مع واشنطن. نحن بحاجة إلى الأفعال وليس الأقوال"، مشيراً إلى أن الجانبين كانا يسعيان إلى التوصل لنتائج بحلول نهاية تشرين الأول الجاري.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الأربعاء، إن محادثاته التي أجراها مع مسؤولين فرنسيين لإعادة العلاقات بين البلدين بعد ما يعرف بـ "أزمة الغواصات"، كانت "إيجابية ومثمرة".
 
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