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انفجار داخل مسجد في ولاية قندوز شمال أفغانستان

Lebanon 24
08-10-2021 | 06:43
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن انفجاراً عنيفاً دوى أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال البلاد.

ووصف موقع "آماج نيوز" الانفجار الذي وقع في منطقة سيد آباد بأنه كان "فتاكا"، بينما أكد مسؤولون محليون، حسب قناة "طلوع نيوز"، أن هناك مخاوف من سقوط ضحايا جراء الحادث.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شاهد قوله إن عدداً من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى من موقع الانفجار.

ولم تتبن أي جهة بعد هذا الهجوم، غير أنه من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه.
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