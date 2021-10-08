عربي-دولي

تونس.. إلقاء القبض على زوجين أدينا بالانضمام إلى تنظيم إرهابي

Lebanon 24
08-10-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-872679-637692976381317972.jpg
Doc-P-872679-637692976381317972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبضت السلطات التونسية خلال حملة أمنية على زوجين وصفا بأنهما من التكفيريين كانا قد عادا من سوريا.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام تونسية أن فرقة مختصة تابعة للأمن الوطني التونسي في سيدي بوزيد تمكنت صباح يوم الخميس 7 تشرين الأول بعد عمليات تحرّ دقيقة، من إلقاء القبض "على زوجين تكفيريين أصيلي سيدي بوزيد من بين العائدين من بؤر التوتر"، من سوريا.

ونقلت صحيفة "موزاييك" عن مصدر أمني أن الزوج محكوم بالسجن 25 عاماً، كما أن حُكما صدر ضد زوجته بالسجن 15 عاما، لانضمامها الى تنظيم إرهابي.

وأفاد المصدر ذاته بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أعطت الإذن بإيقافهما وإحالتهما الى مصدر التفتيش بالمحكمة الابتدائية تونس1.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:38 | 2021-10-08
16:59 | 2021-10-08
16:56 | 2021-10-08
16:43 | 2021-10-08
16:38 | 2021-10-08
16:30 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website