عربي-دولي

فنلندا تنضم لدول شمال أوروبا في تقييد استخدام لقاح "موديرنا"

Lebanon 24
08-10-2021 | 15:30
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انضمت فنلندا إلى دول الشمال الأوروبي الأخرى في تعليق أو تثبيط استخدام لقاح "موديرنا" المضاد لكوفيد-19 في فئات عمرية معينة بسبب زيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب.

وأعلنت فنلندا قرارها اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت وكالة الصحة العامة السويدية تعليق استخدام لقاح "موديرنا" للأشخاص الذين ولدوا عام 1991 وما بعده على خلفية تقارير تفيد بوجود آثار جانبية نادرة.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الصحة الدنماركية أنها قررت التوقف مؤقتا عن إعطاء لقاح "موديرنا" للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وفقا "لمبدأ احترازي".

وفي وقت سابق، قال مسؤولو الصحة الكنديون إن البيانات تشير إلى أن حالات الإصابة النادرة بالتهاب القلب كانت أعلى نسبيا بعد تلقي لقاح "موديرنا" مقارنة بلقاح "فايزر"، فيما أوصت سلطات مقاطعة أونتاريو الكندية الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة بعدم تلقي لقاح "موديرنا"، بسبب عواقب سلبية محتملة له على الصحة.

وأكدت هيئات التنظيم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، أن فوائد التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، ما زالت تفوق المخاطر.
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