عربي-دولي

بعد البنزين.. أزمة جديدة تهدد البريطانيين!

Lebanon 24
08-10-2021 | 12:00
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن المملكة المتحدة قد تواجه أزمة في توفر لفافات ورق الحمام في ظل ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية.

 ونقلت الصحيفة عن مسؤول في اتحاد صناعة الورق أن المصنعين تأثروا بشكل خطير جراء ارتفاع تكاليف تصنيع ورق الحمامات والتغليف، وقال أندرو لارج المدير التنفيذي لاتحاد صناعة الورق، إن هذا يؤثر على الإيرادات ويؤدي إلى انخفاض في الإنتاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة من كل 10 شركات تقريبا في المملكة المتحدة مجبرة على رفع أسعار السلع والخدمات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.

وزعمت الصحيفة أن "الوضع يرجع إلى عدم قيام روسيا بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا"، وتأتي هذه المزاعم على الرغم من قيام روسيا بالتزامها في عقود الغاز المبرمة، كما أنها أعربت عن استعدادها لزيادة إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا.

بالإضافة لذلك تواجه المملكة المتحدة مشاكل في سلاسل إمداد الوقود (البنزين) والسلع وذلك بسبب أزمة كورونا وتراجع عدد شركات النقل في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: روسيا اليوم
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