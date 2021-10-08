عربي-دولي

الصين تكشف عن "الرادار الخارق".. و"أشباح أميركا" في ورطة

Lebanon 24
08-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-872858-637693295701953625.jpg
Doc-P-872858-637693295701953625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوردت "سكاي نيوز عربية" أنه في خضم توتر متزايد بين الصين والولايات المتحدة، تكرس بكين جهودها لمواجهة الطائرات التي يمكنها التخفي عن أعين الرادارات، حتى كشفت عن التكنولوجيا "الخارقة" مؤخرًا.

وأعلنت الصين في معرض تشوهاي الدولي للطيران الذي عقد قبل أيام عن رادار وصفته بأنه "مضاد للتخفي"، أي أن بإمكانه رصد الطائرات القادرة على التواري عن أنظار العدو، وهو ما يحقق لجيشها ميزة نسبية مهمة.

وحسب مجلة "ناشونال إنترنت" الأميركية المتخصصة في الشؤون الدولية، فإن الرادار الصيني "واي إل سي- 8 إيه" يشكل تحديًّا كبيرًا للمقاتلتين الأميركيتين "إف 35" و"إف 22"، المعروفتين بقدرتهما على التخفي عن الرادارات.

وأضافت المجلة أن الرادار الصيني الجديد الذي تنتجه مجموعة "تشاينا إلكترونيكس تكنولوجي"، سيمكنه تتبع مواقع الطائرات الشبحية المعادية، حتى لو كانت من النوع القادر على الاختباء.
 
وحسبما شرحت المجلة، فإنه "يمكن نشر شبكة كثيفة من الرادارات على الأرض وفي البحر، بطريقة لا تترك لطائرات الشبح المعادية أي مكان للاختباء".

وتتزامن هذه التطورات مع زيادة التوتر بين بكين وواشنطن، حيث أعلنت البحرية الأميركية، الخميس، أن إحدى غواصاتها العاملة بالدفع النووية اصطدمت بجسم مجهول قبل أيام أثناء دورية في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، وهو محور أساسي للصراع بين القوتين العظميين.
 
وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر الغني بالموارد، الذي يعتبر ممرًا أساسيًّا للتجارة البحرية الدولية، إذ تمر عبره سنويًّا بضائع بتريليونات الدولارات.

وأقامت بكين مواقع عسكرية على جزر وشعاب مرجانية في المنطقة، التي بدت وكأنها تستعد لاستقبال حرب.

لكن المطالب الصينية تصطدم بمطالب مشابهة من كل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام، وهي بلاد حليفة للولايات المتحدة.

وتسيّر الولايات المتحدة وحلفاؤها دوريات منتظمة في المياه الدولية لهذه المنطقة، من أجل التأكيد على حرية الملاحة فيها، الأمر الذي يثير غضب الصين.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:38 | 2021-10-08
16:59 | 2021-10-08
16:56 | 2021-10-08
16:43 | 2021-10-08
16:38 | 2021-10-08
16:30 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website