الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص

أعلنت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.وذكرت قناة الإخبارية السورية أن "عدوانا إسرائيليا استهدف المنطقة الوسطى".وكانت محافظة حمص تعرضت في تموز الماضي لعدوان إسرائيلي، وقال مصدر أمني في حينه إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص.وفي التوقيت ذاته، تعرضت نقاط في محيط العاصمة دمشق لاستهداف بالصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت.