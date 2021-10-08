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عربي-دولي
بعد توقف استمر 8 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية من ليبيا إلى مطار القاهرة
Lebanon 24
08-10-2021
|
16:03
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تستأنف الخطوط الجوية الليبية يوم السبت رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، حيث ستقلع أولى الرحلات من مطار معيتيقة الدولي بتمام الساعة 11.30 صباحا.
وقال موقع "القاهرة 24" إن الطائرة التي ستقلع من مطار معيتيقة من طراز إيرباص 330 وتحمل الرحلة رقم LN 202 وعلى متنها 255 راكبا، مشيرا إلى أنها ستغادر القاهرة عقب هبوطها مباشرة وتعود أدراجها وعلى متنها 250 مسافرا.
وتستأنف الرحلات من مطار بنينا الليبي في مدينة بنغازي، إلى مطار القاهرة بداية من يوم الأحد 10 تشرين الأول
، حيث ستغادر أولى الرحلات بتمام الساعة 11.30 صباحا.
وتستأنف الرحلات الجوية بين مصر وليبيا بعد توقف دام ما يقارب 8 سنوات، إذ أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة، في أيلول الماضي الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي.
وقال حمودة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مصلحة الطيران المدني في كل من البلدين اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات معيتيقة - مصراتة - بنينا، ومطار القاهرة الدولي انطلاقا من 30 أيلول الماضي.
وجاء قرار استئناف الرحلات الجوية تزامنا مع الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مصر، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري، بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بمصر.
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